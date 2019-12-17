Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.
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17.12.2019 21:07:48. #1.12#