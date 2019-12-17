Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarlığı zirve yapmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarlığı zirve yapmıştır. Türk milletinin şerefli geçmişinde soykırım yoktur, katliam yoktur, insan onuruna saldırı asla görülmemiştir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.12.2019 21:07:33. #1.12#