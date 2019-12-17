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İÇİŞLERİ Bakanlığı: Mardin-Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı: Mardin- Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.
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