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6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı: Mardin-Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı:  Mardin- Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.


Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
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