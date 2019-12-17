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Ticaret Bakanlığı'nca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı'nca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye'ye İran'dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.
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