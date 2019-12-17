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Dışişleri Bakanlığı: ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır.

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Dışişleri Bakanlığı:  ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
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