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Dışişleri Bakanlığı: ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.
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