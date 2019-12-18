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7 saat önce

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

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İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.


Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:19 Kaynak: DHA
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