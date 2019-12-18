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İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:19 Kaynak: DHA
İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Son Dakika Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı