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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı: Bitlis- Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.


İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
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