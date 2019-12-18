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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Libya Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Libya Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız.
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