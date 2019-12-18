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6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.


Doğa Koleji, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:48 Kaynak: DHA
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