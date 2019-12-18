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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:48 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.
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