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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için 130 bine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için 130 bine ulaştı. Başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.
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