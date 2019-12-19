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6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için 130 bine ulaştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için 130 bine ulaştı. Başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.


Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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