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6 saat önce

YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.

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YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.


İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
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