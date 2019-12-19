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YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.
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