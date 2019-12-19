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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."
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