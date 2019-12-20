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6 saat önce

Ankara Valiliği: Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır.

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Ankara Valiliği: Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır.


Ankara Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
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