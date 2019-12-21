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6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine aynı ilçesinin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine aynı ilçesinin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:07 Kaynak: DHA
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