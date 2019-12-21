İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Lice bölgesinde Kıran 11 Narko Terör operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca DiyarbakırLice bölgesinde Kıran 11 Narko Terör operasyonu başlatıldı. Operasyona, JandarmaKomando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel katıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.12.2019 15:31:49. #1.12#