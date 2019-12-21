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6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Lice bölgesinde Kıran 11 Narko Terör operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Lice bölgesinde Kıran 11 Narko Terör operasyonu başlatıldı. Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel katıldı.


Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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