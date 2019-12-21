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MSB: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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