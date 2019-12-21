Flaş! - Son Dakika

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Flash: !!Cumhurbaşkanı Erdoğan (Kanal İstanbul) Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa zamanda başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
Flash: !!
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Kanal İstanbul) Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa zamanda başlıyoruz.
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