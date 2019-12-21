Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.
Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi.
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21.12.2019 23:09:29. #1.12#