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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 terörist örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:13 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 terörist örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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