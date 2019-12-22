İçişleri Bakanlığı : PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 terörist örgütten kaçarak, Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu