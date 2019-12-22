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Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
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