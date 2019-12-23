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6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin olarak Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin...

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin olarak Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" diye yanıt verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:47 Kaynak: DHA
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