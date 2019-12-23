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6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesine ilişkin) Tatmin edici bir karar değil. Maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesine ilişkin) Tatmin edici bir karar değil. Maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.


Cemal Kaşıkçı, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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