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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesine ilişkin) Tatmin edici bir karar değil. Maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesine ilişkin) Tatmin edici bir karar değil. Maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.
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