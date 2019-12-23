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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (CHP'nin 'Kanal İstanbul' eleştirisiyle ilgili) Herhangi bir şekilde Montrö Anlaşmasıyla çelişen bir tarafı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:46 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (CHP'nin 'Kanal İstanbul' eleştirisiyle ilgili) Herhangi bir şekilde Montrö Anlaşmasıyla çelişen bir tarafı yoktur.
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