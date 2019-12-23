FLAŞ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:07 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.
Son Dakika Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı