Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.