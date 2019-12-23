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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:07 Kaynak: DHA
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