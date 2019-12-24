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Orman Genel Müdürlüğü: Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangının 22 tanesi söndürüldü, 7 tanesi kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
Orman Genel Müdürlüğü: Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangının 22 tanesi söndürüldü, 7 tanesi kontrol altına alındı. Devam eden 8 orman yangınına müdahale edilmeye devam ediyor.
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