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6 saat önce

Orman Genel Müdürlüğü: Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangının 22 tanesi söndürüldü, 7 tanesi kontrol altına alındı.

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Orman Genel Müdürlüğü: Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangının 22 tanesi söndürüldü, 7 tanesi kontrol altına alındı. Devam eden 8 orman yangınına müdahale edilmeye devam ediyor.


Orman Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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