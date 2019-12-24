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6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz.


Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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