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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.
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