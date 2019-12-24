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6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.


Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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