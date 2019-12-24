flaş... - Son Dakika

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6 saat önce

Adalar Kaymakamlığı Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Adalar Kaymakamlığı Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.


Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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