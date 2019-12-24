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6 saat önce

İbrahim Kalın: (Libya askeri tezkere konusunda): Meclisin uhdesinde olan bir konu. Meclisin yetkilendirme yapması gerekiyor.

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İbrahim Kalın: (Libya askeri tezkere konusunda): Meclisin uhdesinde olan bir konu. Meclisin yetkilendirme yapması gerekiyor. Oradaki sıcak gelişmelere göre bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de böyle bir çalışma yürütüyor. Biz Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu askeri eğitim şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir. Libya halkının barış huzur refahı için ne gerekiyorsa  Meclis ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."


İbrahim Kalın, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
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