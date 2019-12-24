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6 saat önce
İbrahim Kalın: (Asgari ücret ile ilgili) "Burada jesti herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması olarak anlamam daha doğru olur.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
İbrahim Kalın: (Asgari ücret ile ilgili) "Burada jesti herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması olarak anlamam daha doğru olur. "
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