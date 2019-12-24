flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

İbrahim Kalın: (Asgari ücret ile ilgili) "Burada jesti herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması olarak anlamam daha doğru olur.

flaş, System.String[]

İbrahim Kalın: (Asgari ücret ile ilgili) "Burada jesti herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması olarak anlamam daha doğru olur. "


İbrahim Kalın, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:48 Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:00:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]