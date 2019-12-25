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6 saat önce

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi.

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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:42 Kaynak: DHA
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