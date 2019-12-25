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Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında mahsur kalan iki kişiden birisinin cansız bedeni çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:14 Kaynak: DHA
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında mahsur kalan iki kişiden birisinin cansız bedeni çıkarıldı.
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