FLAŞ
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: (Karadeniz'deki örtü yangınlarına ilişkin) Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: ( Karadeniz'deki örtü yangınlarına ilişkin) Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var"
Son Dakika İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı