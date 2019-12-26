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6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Kanal İstanbul projesiyle ilgili) "Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi de ÇED Raporu'nun altına imzasını atmıştır.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Kanal İstanbul projesiyle ilgili) "Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi de ÇED Raporu'nun altına imzasını atmıştır."


Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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