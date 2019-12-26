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6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.


Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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