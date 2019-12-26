Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.