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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de 27 Aralık tarihi saat 10: 02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de 27 Aralık tarihi saat 10: 02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.
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