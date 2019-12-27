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6 saat önce

Askeri kaynaklar: (Libya'ya gönderilecek asker konusunda) Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.

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Askeri kaynaklar: ( Libya'ya gönderilecek asker konusunda) Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.


Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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