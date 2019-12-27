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6 saat önce
Askeri kaynaklar: (Libya'ya gönderilecek asker konusunda) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
Askeri kaynaklar: ( Libya'ya gönderilecek asker konusunda) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.
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