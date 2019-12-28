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6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır.


Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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