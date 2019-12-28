FLAŞ
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır.
Son Dakika Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı 2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tarife