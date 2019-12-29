Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun (46) bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun (46) bulundu. İbrahim Uzun'nun 22 saat sonra kendi imkanları ile evine gittiği öğrenildi.
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29.12.2019 20:59:50. #1.11#