Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere de siparişleri almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler."