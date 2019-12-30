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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:42 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere de siparişleri almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler."
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