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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere de siparişleri almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler."


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:43 Kaynak: DHA
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