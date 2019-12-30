flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor.

flaş, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim

ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimezde imkanlar var.


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
21:31 Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı (2) - Son Dakika
21:31 İzmir beyaza büründü - Son Dakika
21:30 Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika
21:30 İspanya ve Bolivya arasındaki diplomatik kriz büyüyor - Son Dakika
21:30 Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:34:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]