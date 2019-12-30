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Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:09 Kaynak: DHA
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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