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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:09 Kaynak: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
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