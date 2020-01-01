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6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir.


Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:09 Kaynak: DHA
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