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6 saat önce

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 13 santralin 7'si elektirik üretimlerine devam edecek.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 13 santralin 7'si elektirik üretimlerine devam edecek.


Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:16 Kaynak: DHA
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