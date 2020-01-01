Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : 13 santralin 7'si elektirik üretimlerine devam edecek.

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