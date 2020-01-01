Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var.